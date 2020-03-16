Тысячи прихожан РПЦ стоят в очередях к реликвиям в разгар пандемии

Несмотря на распространение коронавируса, прихожане Русской православной церкви выстраиваются в очереди, чтобы приложиться к святыням. В Казанском соборе Петербурга выставлены мощи Иоанна Крестителя. Их привезли из Иерусалима за день до того, как было официально объявлено о коронавирусной пандемии. Верующие говорят, что угроза заразиться их не пугает:

— Те люди, которые причащаются и верят в Бога, не боятся никакого вируса.

— Я не боюсь. Я под Господом Богом. Всё будет хорошо, у нас пока ещё, слава Богу, так не свирепствует (коронавирус). А кто там приезжал, — взяты на учёт и под контролем, так что пускай с Богом вылечиваются. Всё будет хорошо!

— Я в Бога верую, я не боюсь. А это уже у каждого свой выбор. Если ты боишься, то ничего зазорного здесь нет, необязательно ходить на причастие.

В разгар пандемии одну из особо почитаемым православных святынь привезли и в Москву — это считающаяся чудотворной икона Божией Матери «Умиление». В Московском патриархате заявили, что не намерены из-за пандемии закрывать храмы и отменять литургии, но призвали верующих при наличии признаков простуды не приходить на богослужения, чтобы не заражать других.