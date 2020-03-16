Мировые биржи снова лихорадит

Ключевые фондовые индексы потеряли более 12% на закрытии торгов в США.

Так индекс Dow Jones упал на 12,94% — худший показатель с октября 1987 года, индекс Nasdaq снизился на 12,32%.

Европейские биржи также закрылись в красной зоне. Основные индексы просели на 4-6% по итогам торгов.

Опасения трейдеров связаны прежде всего с темпами распространения коронавируса. Что может привести к снижению экономических результатов из-за вводимых в разных странах карантинных мер, включая ограничения на передвижение граждан. Так, Евросоюз закрывает внешние границы на месяц.

Ситуация ухудшилась после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США снова неожиданно понизила свою учётную ставку — второй раз за месяц.

Рыночные игроки восприняли такой шаг в условиях глобального обвала на мировых фондовых рынках не как положительную динамику к восстановлению, а как доказательство нервозности финансовых властей.