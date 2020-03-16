Срочная новость
This content is not available in your region

Франция

Во Франции с 17 марта вводятся ограничения на передвижения людей на улицах — Макрон

Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Во Франции с 17 марта вводятся ограничения на передвижения людей на улицах — Макрон
Авторское право  PASCAL ROSSIGNOL
Размер текста Aa Aa

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в понедельник об ограничениях передвижений людей на улицах и переносе второго тура муниципальных выборов на фоне распространения коронавируса в стране.

"Посовещавшись с председателями Сената и Национального собрания, а также с моими предшественниками, я принял решение, что второй тур муниципальных выборов должен быть перенесен", - заявил глава государства, выступая с обращением к нации.

Запрет на собрания и семейные сборища будет действовать с полудня 17 марта. При этом занятия спортом разрешаются, при условии отсутствия контакта с другими людьми.

Также президент Франции объявил о приостановке реализации всех реформ, в том числе и резонансной пенсионной реформы. Также Макрон заявил, о закрытии внешних границ ЕС минимум на месяц.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.