Во Франции с 17 марта вводятся ограничения на передвижения людей на улицах — Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в понедельник об ограничениях передвижений людей на улицах и переносе второго тура муниципальных выборов на фоне распространения коронавируса в стране.

"Посовещавшись с председателями Сената и Национального собрания, а также с моими предшественниками, я принял решение, что второй тур муниципальных выборов должен быть перенесен", - заявил глава государства, выступая с обращением к нации.

Запрет на собрания и семейные сборища будет действовать с полудня 17 марта. При этом занятия спортом разрешаются, при условии отсутствия контакта с другими людьми.

Также президент Франции объявил о приостановке реализации всех реформ, в том числе и резонансной пенсионной реформы. Также Макрон заявил, о закрытии внешних границ ЕС минимум на месяц.