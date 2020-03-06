Макрон готовит французов к "неизбежной эпидемии"

Неизбежным назвал превращение вспышки коронавируса в эпидемию во Франции Эммануэль Макрон. Во время своего визита в дом престарелых, президент призвал французов реже посещать своих пожилых родственников, чтобы защитить их от потенциального заражения.
Во Франции зарегистрировано более 570 случаев заражения, 9 из которых оказались смертельными. По словам Макрона, несмотря на все предпринятые меры, худшее еще впереди.
Но всплеск случаев заболевания после собрания евангелистов в Альзасе показывает насколько трудно противостоять коронавирусу. Сразу после мероприятия в департаменте Верхний Рейн число заболевших увеличилось в 8 раз и достигло 81 человека.
По всей Европе власти готовятся перейти от сдерживания эпидемии к ее отсрочке.
Другие радикальные меры включают в себя реквизицию необходимых средств медицинской защиты, таких как маски и салфетки. Их запасы в некоторых странах заканчиваются, поэтому Европейская комиссия принимает превентивные меры.
В то же время продолжаются поиски наилучшего лечения заболевания. Они привели исследователей обратно в одну из итальянских деревень, помещенную на карантин. Ее жители снова проходят тестирование, чтобы пролить свет на то, как вирус развивается и распространяется, в надежде найти эффективное средство.
Случаи заражения коронавирусом были выявлены более чем в 80 странах. По последним данным ВОЗ, за пределами Китая число заболевших приблизилось к 15 тыс., умерли больше 300.