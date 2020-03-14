Греция отменила все авиарейсы в Италию

Все тот же коронавирус, и тот же сценарий. Улицы Афин, как и других европейских городов, заметно опустели. Власти Греции на четырнадцать дней закрыли рестораны, бары и кафе. Число зараженных растет и приближается 230. По меньшей мере три человека скончались от пневмонии или ее осложнений.

Яннис Карагиоргас, Euronews: "В обычных условиях вот это кафе, как и все остальные в центре Афин, было бы заполнено посетителями. Потому что сейчас выходные, да и погода стоит прекрасная. Однако из-за распространения коронавирусной инфекции людей охватил страх. Закрыты и магазины: правительство надеется, что эта мера поможет в борьбе с вирусом".

Euronews попросил прокомментировать ситуацию туристов и местных жителей.

Турист из Бразилии: "Люди просто сходят с ума. Я думаю уровень смертности очень низкий. Полагаю, где-то 0,5%. Сравнимо со "свиным гриппом". Я не боюсь".

Продавец, житель Афин: "Ужасно, что происходит. Покупателей нет. Все боятся".

Туристка из Болгарии: "Афины почти превратились в город-призрак. Нам не страшно, но народ паникует".

Житель Афин: "Мы не обязаны сидеть дома сутками. Но массовых мероприятий и толпы надо избегать".

Супермаркеты и аптеки по прежнему открыты. Однако работа музеев и археологических площадок приостановлена до 30 марта. Занятия в школах и университетах были отменены несколько дней назад. В субботу Греция объявила о том, что прекращает любые авиарейсы в Италию и из нее.