Испания на карантине, Франция без кафе

Власти Испании последовали примеру итальянских коллег и посадили на карантин все многомиллионное население страны. Ограничения на передвижение граждан введены на 15 дней. Испанцев просят не покидать дома без "крайней необходимости" - чтобы доехать до работы или купить продукты питания. Инфицированных уже более 6 тысяч, умерших почти 200.

"Я призываю глав регионов забыть о разногласиях и поддержать правительство Испании, объединиться вокруг главной цели - победить вирус. Политические убеждения, идеологии, территории - всего этого больше нет. Безопасность наших граждан превыше всего", - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Французы запасаются макаронами, туалетной бумагой и подгузниками. Премьер-министр Эдуар Филипп объявил о новых мерах, призванных остановить распространение коронавируса. Во Франции закрываются кафе и рестораны, кинотеатры и магазины, кроме продуктовых. Туристам не подняться на Эйфелеву башню, не заглянуть в Версальский дворец. Собрания более ста человек под запретом.

В стране зафиксированы почти 4,5 тысячи случаев заболевания. Умер 91 зараженный.

"Я понимаю, мы требуем от граждан значительных усилий, жертв. Но я верю в то, что француженки и французы способны осознать всю серьезность сложившейся ситуации, продемонстрировать ответственное поведение и проявить солидарность. Тогда мы сумеем преодолеть кризис", - заявил премьер-министр.

Хотя правительство и призывает граждан избегать общественных мест, переносить намеченный на 15 марта первый тур муниципальных выборов власти не стали. Избирателей лишь просят тщательнее мыть руки и соблюдать дистанцию.