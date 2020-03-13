Врачей для борьбы с коронавирусом не хватает

Мадридские больницы не справляются с наплывом пациентов. Не хватает врачей и младшего медперсонала, мест в отделениях инфекционных и легочных заболеваний. Сегодня в Испании свыше 3,5 тысяч заразившихся коронавирусом. Более 80 умерли.

"Семичасовые смены днем, десятичасовые ночью. Иногда приходится работать в таком ритме по пять дней подряд. Нагрузка очень высокая. При этом мы вынуждены надевать специальные средства защиты - очки, маски. Все это порядком выматывает. Персонал просто не выдерживает. Даже если медработник и не заразиться коронавирусом, то окажутся на больничном из-за переутомления", - говорит Хесус Гарсиа Рамос из Профсоюз младшего медперсонала Испании.

По прогнозам национального минздрава, в ближайшие выходные число заражений резко увеличится. На "горячую линию" для вопросов по коронавирусу за последние дни поступило свыше 20 тысяч звонков. Но многие все же решили самостоятельно отправиться в больницу, несмотря на рекомендации правительства дожидаться врачей дома и не подвергать риску своих соотечественников.

"В перегруженных отделениях помощи не хватает тем, кто в ней действительно нуждается. Речь идет не только о заразившихся коронавирусной инфекцией. Если у человека инсульт, а в отделении в три раза больше людей, чем обычно, очень сложно быстро разобраться, кому помощь нужна быстрее", - отмечает врач Эстер Рамос из больницы La Paz в Мадриде.

Городские власти пообещали создать новые рабочие места для медперсонала, увеличить количество коек в отделениях, обеспечить всех нуждающихся масками и перчатками. Врачи призывают население обращаться в больницу лишь в крайнем случае.

"На мне спецсредства защиты, потому что я поддерживаю связь с друзьями из Италии. Они объяснили, какому протоколу сами следуют в подобных случаях. У меня была запись ко врачу. Но оказалось, что принимают только определенных пациентов, тех, кто нуждается в экстренной помощи и у кого рак. Я под эти категории не подпадаю и потому иду домой", - говорит Артуро Мойа, житель Мадрида.

"Минздрав надеется, что распространение вируса удастся сдержать, закрыв школы, позволив людям работать из дома и запретив массовые собрания. Мадрид полностью заблокирован. Но решающими станут шаги правительства в следующие две недели. Если введенные меры окажутся эффективными, контроль над ситуацией будет восстановлен через два месяца. Если нет, коронавирус превратится в наш новый образ жизни еще надолго", - передает из Мадрида Хайме Веласкес, корреспондент Euronews.