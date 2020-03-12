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Австралия

У Тома Хэнкса - коронавирус

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 Елена Караева
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У Тома Хэнкса - коронавирус
Авторское право  PAUL BUCK/MTI/MTVA
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Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом.

63-летний кинематографист двукратный обладатель "Оскара" находился в Австралии вместе с женой. Оба почувствовали себя плохо и немедленно обратились к врачу.

Анализ подтвердил опасения пары.

Актер сообщил о произошедшем поклонникам, подчеркнув, что будет неукоснительно выполнять рекомендации врачей.

Хэнксы отправились в Австралию для съемок байопика об Элвисе Пресли, который ставит Баз Лурман. В известность о заболевании четы была поставлена вся творческая группа картины, которую также отправили в двухнедельный карантин.

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