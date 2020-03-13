Из всех стран Евросоюза, помимо Италии, Бельгия ввела самые строгие меры против распространения коронавируса. Национальный совет безопасности распорядился временно закрыть бары, рестораны и клубы, отменить все увеселительные и спортивные мероприятия.

Ученики могут оставаться в школах в режиме продлённого дня.

«Уроки приостановлены, - сказала премьер-министр Софи Вильмес. - Надзор за детьми будут обеспечивать в любом случае люди, работающие в сфере ухода».

Останутся открытыми детские сады и ясли, но посещать их не рекомендовано бабушкам и дедушкам малышей.

Начиная с субботы, торговать будут только супермаркеты и аптеки, причём каждый день.

В учреждения служащие будут общаться посредством телеконференций. Трудящихся просят по возможности оставаться дома или проводить меньше времени на рабочем месте.

Кухня большого брюссельского ресторана будет получать продукты и готовить еду. Но его персонал предвидит потери:

Эффект будет огромным, - сказал хозяин по имени Мартэн. - Прежде всего, мы не знаем, сможем ли мы продавать блюда на вынос или с доставкой на дом. Мы хотим кормить тех, кто не выходит на улицы. Это наш единственный вариант для получения выручки. Мы не знаем, хватит ли этого для покрытия расходов. Потому что стоимость аренды и электричества фиксированная и не будет снижена".

"Это всё на нас очень плохо повлияет, - сказал шеф-повар Джузеппе. - Ясно, что никакой прибыли не будет как минимум течение следующих трех недель. Мы не знаем, окажут ли нам какую-либо поддержку и на каком уровне. Я надеюсь, что мы получим хоть небольшую помощь от государства".