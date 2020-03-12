Миграционный кризис: дети без детства

"Европа, пожалуйста..." - скандируют дети мигрантов и беженцев на границе Турции с Грецией. По данным ООН, более половины беженцев в мире – дети. Все они, на пути в более благополучные страны, подвергаются огромным рискам. Зачастую несовершеннолетние мигранты лишены самого необходимого.

"Нам нужна еда" - говорит Даниа, бежавшая из Сирии. "Дети голодают. Нам необходимо раздобыть молоко и детское питание".

У Дании пятеро детей. Мужа убили на войне. Женщина решилась отправится в Германию. Сейчас семья находится находится в буферной зоне на турецко-греческой границе. Условия жизни здесь тяжелые, особенно для детей.

Дания аль-Алавиш: "Они плачут. Все время плачут. Кругом сплошная грязь. Вот я думаю, почему все так? Жизнь такая сложная штука. Да поможет нам Всевышний, и Ангела Меркель откроет для нас границы. Ангела Меркель, помогите нам, помогите. Мы безумно устали".

Последовать за Данией в буферную зону мы не смогли: доступ журналистов туда ограничен правоохранительными органами Турции. Поэтому мы попросили собеседницу Euronews передать наши вопросы ее дочкам Сумух (6лет) и Бурук (5лет).

Дания: "Что не так в лагере?"

Сумух: "Здесь очень грязно".

Дания: "Почемы ты здесь, в буферной зоне?"

Бурук: "Потому что так я смогу в Германию попасть".

Дания: "А почему ты хочешь в Германию?"

Бурук: "Посмотреть на Ангелу Меркель" .

Дания: "А что вы будете делать в Германии?"

Сумух: "Мы будем осуществлять свои мечты. Мы будем сытыми. Еще я собираюсь пойти в школу".

Власти ФРГ выразили готовность забрать из Греции и разместить у себя детей-беженцев. Однако пока не ясно, что будет с теми несовершеннолетними, которые находятся в буферной зоне. Пока Сумух и Бурук ждут, их детство проходит мимо.

Онур Кутай Озертюрк, сотрудник Турецкого Красного полумесяца: "К сожалению, во времена кризисов, люди становятся беженцами. Дети в подобных случаях не могут насладиться детством, не могут вести себя как дети, жить как дети. От них ожидают, что они будут выполнять обязанности, которые обычно берут на себя взрослые. Дети занимаются переездом, носят вещи, работают".

Дети-беженцы - суровая реальность. Спасаясь от военных конфликтов, покидая родину в поисках безопасности, большинство юных переселенцев сталкивается с физическими и психологическими рисками, которые значительно снижают их шансы на лучшее будущее.