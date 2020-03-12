McLaren снимается с этапа "Формулы-1"из-за коронавируса

Команда «Формулы-1» McLaren отказалась от участия в австралийском этапе Гран-при из-за пандемии COVID-19. Решение было принято за день до гонки в Мельбурне после того, как короновирус был обнаружен у одного из членов команды. В заявлении говорится, что McLaren таким образом проявляет заботу не только о своих сотрудниках и партнёрах, но также о соперниках, болельщиках и акционерах «Формулы-1».

В пресс-службе «Формулы-1» сообщили, что организаторы Гран-при поддерживают связь с McLaren в связи с выявлением коронавируса в команде и обсуждают со всеми заинтересованными структурами дальнейшие шаги. Своим приоритетом организаторы называют безопасность болельщиков, команд и персонала. Будет ли отменён австралийский этап Гран-при, не уточняется.

Ранее подготовку к заездам в Мельбурне раскритиковал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. «Кажется, уже весь мир принимает немного запоздалые меры, а Формула-1 продолжается», — заявил он на пресс-конференции перед началом этапа, назвав происходящее «цирком».