Коронавирус останавливает музыку

Творческие планы рушатся на глазах - карантин и изоляция в связи с эпидемией вносят изменения в график концертов музыкантов.

И даже такие ветераны сцены, как Мадонна, вынуждены аннулировать широко разрекламированные представления.

"Концерты в Париже отменены по независящим от нас причинам", гласит объявление на сайте исполнительницы.

Та же ситуация - с азиатским турне знаменитого британского рэпера Stormzy.

Гранжрокеры из Pearl Jam отменили шоу в США, и когда состоятся обещанные выступления, неизвестно.

Урон нанесен всей индустрии, которая включает в себя не только гигантов, но и средний и малый бизнес.

В настоящий момент в Итапии закрыты все концертные залы и стадионы, а во Франции в закрытых помещениях запрещено собираться в количестве, превышающем тысячу человек.

В общей сложности в связи с эпидемией были отменены свыше 20 тысяч концертов и выступлений.