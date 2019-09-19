Музыканты и художники собрались на фестиваль в Лиссабоне

Уличное искусство и новую музыку представляет в Лиссабоне Фестиваль Iminente. Более ста мастеров своего дела из одиннадцати стран мира выступят на пяти обустроенных площадках. В программе числятся бибои и роллеры. Мультикультурное мероприятие курирует Александр Фарто, португальский уличный художник, известный под псевдонимом "Vhils". Так называемая культурная платформа "Underdogs" объединяет участников проекта под лозунгом "Индивидуальность и разнообразие".

Тьяго Силва, директор фестиваля : "У нас здесь множество различных произведений. Есть рисунки сделанные Фарто (Vhils), работы архитектора и художницы Анны Арагоу. У каждого свои темы, раскрываемые разнообразно, но сквозь призму внутренних ощущений. Эти работы вписываются в музыкальную канву фестиваля".

Праздник будет длиться четыре дня. Цена билетов - 15 евро. Фестивальные площадки могут вместить до пяти тысяч человек. Практически все билеты на концерты проданы. Однако те, кому их не досталось, смогут насладиться работами художников позднее, вне рамок мероприятия, на смотровой площадке Панорамику де Монсанту.

Тьяго Силва, директор фестиваля: "У нас уже был положительный в этом плане опыт . К нам всегда приходит очень много посетителей. Наша задача - постоянно добавлять в имеющееся в нашем распоряжении пространство что-то новое. Часть наших рисунков перемещается от одного объекта к другому. В этом году мы оставим здесь больше работ".

Музыкальную часть программы также курирует Александр Фарто, он - основной организатор фестиваля. В нынешнем году среди участников - американский актер и рэп-исполнитель Common, обладатель двух премий Грэмми. На форуме выступит и певица из Кабо-Верде Майра Андраде. В основе ее творчества - богатое культурное наследие родных островов - музыка в стиле морна, коладейра, фунана и батуко.

Фестиваль Iminente в португальской столице завершится в воскресенье 22 сентября.