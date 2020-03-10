Итальянцы прислушались к властям, но эпидемия не отступает

Очереди за мукой у магазинов Милана. Полупустой общественный транспорт. И у таксистов заметно приуменьшилось работы: туристов почти нет.

Вход в аптеки - строго по одному. Закрыты бары, музеи. Спортивные мероприятия отменены или проходят без зрителей.

Итальянцы "остаются дома", как им и посоветовал накануне премьер-министром Джузеппе Конте. Но несмотря на беспрецедентные меры правительства, посадившего на карантин всю страну, во вторник число зафиксированных случаев заражения коронавирусом превысило 10 тысяч. Только за последние сутки умерли 168 заболевших.

"Настало время прислушаться к властями, - считает пожилой житель Милана: - Куплю паззл. Не очень большой: надеюсь, скоро все наладится".

Не все придерживаются его мнения: "Я стараюсь смотреть на все это с улыбкой. Если бояться всего на свете, можно умереть сидя в четырех стенах", - говорит местная жительница.

"Я переживаю за родителей, не за себя", - отмечает молодая итальянка.

"Мне страшно. Надеюсь, что люди действительно будут сидеть дома и перестанут относиться ко всему происходящему так легкомысленно", - говорит житель города.

Во вторник Словения заявила о закрытии границы с Италией, ставшей главным очагом распространения коронавируса в Европе. Попасть отсюда и в Австрию отныне будет сложнее - лишь при наличии специальной медицинской справки, подтверждающей отсутствие заболевания.