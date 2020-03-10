Италия: "Я остаюсь дома!"

Правительство Италии пошло на беспрецедентные меры, изолировав во вторник все население страны. Премьер-министр призвал 60 миллионов сограждан оставаться дома и выходить лишь по самой насущной необходимости, чтобы остановить распространение коронавируса, унесшего жизни более 460 человек и поразившего 9 тысяч итальянцев.

Наблюдатели отмечают, что к таким драконовским мерам не прибегало даже руководство КНР, которое ограничилось изоляцией провинции Хубэй - эпицентра заражения.

Представляя новый указ, Джузеппе Конте заявил: "Я остаюсь дома... В ближайшее время следует избегать перемещений по территории полуострова, которые бы не были оправданы тремя специфическими обстоятельствами: доказанная необходимость работать и обеспечивать другие нужды, а также проблемы здоровья".

С вечера понедельника в супермаркетах крупнейших городов Италии выстроились длинные очереди. Работу общественного транспорта пока не ограничили. Больницы итальянской столицы готовят дополнительные приёмные отделения и места в отделениях интенсивной терапии, прогнозируя значительное увеличение число заразившихся.

Простые итальянцы стараются не поддаваться панике: "Если мы будем соблюдать элементарные правила гигиены, то, думаю, эпидемия сойдёт на нет через месяц или два. Но пока слишком много людей не носят маски", - говорит эта жительница Милана.

Во вторник стало известно, что ряд горнолыжных курортов из-за коронавируса объявил о досрочной приостановке сезона, в частности, в знаменитых Доломитовых Альпах.