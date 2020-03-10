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Италия

Тюремные бунты на фоне эпидемии

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 Елена Караева
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Тюремные бунты на фоне эпидемии
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AP
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Бунты затронули в в том числе и римские, и миланские тюрьмы.

Недовольство возникло, как только заключенным сообщили, что их лишат свидания с родственниками, и что запрет на посещения будет действовать больше двух недель.

Есть информация о том, что имелся и захват заложников, которые позднее были освобождены в результате операции спецназа.

В Риме к протестам заключенных присоединились и их родственники. Они заявили, что не собираются соглашаться с новыми условиями посещения отбывающих наказание.

Протестующих поддержали адвокаты, заявившие, что и до этого условия содержания в итальянских тюрьмах не отличались большой гуманностью.

Накануне сообщалось, что среди тех, кто поднял бунт, имеются раненые, называлась и цифра погибших, их, по последним данным, шестеро.

Прокурор Милана Альберто Нобили заявил, что "недовольные пользуются моментом, чтобы добиться послаблений в режиме содержания, хотя тюрьма Сан Витторе, на условия которой жалуются, рассчитана на 1200 человек, в то время, как в ней находится вдвое меньше заключенных" - конец цитаты".

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Миланская тюрьма Сан Витторе, где, по словам прокурора города, содержится вдвое меньше заключенных, чем она рассчитанаCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedAntonio Calanni

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