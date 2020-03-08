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мир

Коронавирус: в Италии скончались 366 человек, в том числе 133 за последние сутки

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 Daria Ivanova
Коронавирус: в Италии скончались 366 человек, в том числе 133 за последние сутки
Авторское право
Cecilia Fabiano/LaPresse
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За последние сутки в Италии от COVID-19 скончались 133 человека. Всего умерших 366. Об этом заявил в воскресенье глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По его словам, общее число инфицированных выросло за сутки на более чем 1,3 тысяч и на данный момент составляет 6387 человек. Выздоровели 622 человека.

Случаи инфицирования зафиксированы во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются области Ломбардия и Венето.

Согласно принятым правительством дополнительным мерам по предотвращению распространения коронавируса, несколько районов на севере Италии подвергнуты фактической изоляции, а в южных областях введен двухнедельный карантин для всех, кто приехал с севера.

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