Барьер для иностранных домработниц

Выходцы из Польши составляют крупнейшее иммигрантское сообщество в Великобритании. На данный момент в Соединённом Королевстве проживают 800 тысяч поляков. Многие из них, особенно женщины, заняты низкооплачиваемым трудом, таким как уход за детьми.

Но новые британские законы об иммиграции вводят более жёсткие условия выдачи иностранцам разрешения на работу. Скоро для получения такого разрешения иностранец должен будет иметь годовой доход не меньше 25 600 фунтов. Большинство польских работниц не попадут в эту категорию.

Виктория Смит, Euronews: «Здесь в Челси дома, которые вы видите у меня за спиной, стоят по 8 с половиной млн фунтов. Но в них находятся рабочие места многих иностранок – уборщиц, нянь, сиделок – часто хорошо образованных, но низко оплачиваемых».

«К сожалению, правительство не считает, что квалификация необходимая для социальных работников, достаточна для того, чтобы соответвовать новым иммиграционным критериям, – сетует основательница Национальной ассоциации работниуоы сферы обслуживания и поддержки Каролина Герлих. – Для того, чтобы быть хорошим социальным работником, не нужно долго учиться и получать диплом, нужно просто проявлять много эмпатии к людям».

Нейла Баррерас у себя на Филиппинах была учительницей. Последние 14 лет она работала в Британии няней и уборщицей. Она считает, что такие как она поддерживают своим трудом британскую экономику:

«Мы очень сильно помогаем этим семьям. Пока мы работаем у них дома, пока они находятся на своей работе. Мы поддерживаем порядок в их домах».

Сара Рейс из НПО «Женский бюджет» (Women's Budget Group, WBG) считает, что новые законы дискриминируют работников сферы социального обслуживания по признаку уровня оплаты труда.

«Мы опасаемся, что новые правила вынудят тех, кто уже сейчас занят социальным обслуживанием, работать больше и дольше».

Как необходимость принятия новых правил объясняют в правительстве? Министерство внутренних дел сообщило Euronews, что там отдают отчёт в том, что новые законы затрагивают вопросы равенства, но в то же время не считают, что вопрос занятости в сфере социального обслуживания нужно решать с помощью иммиграции. Министерство рассчитывает привлечь местных работников до вступления новых правил в силу в январе 2021 г.