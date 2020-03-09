Итальянское правительство закрывает на карантин всю страну. О новых чрезвычайных мерах в связи с распространением коронавируса заявил в понедельник премьер-министр Джузеппе Конте. Отныне всем гражданам рекомендовано не покидать свои дома "без крайней необходимости", запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты учебные заведения.

"Самым правильным решением сегодня было бы остаться дома. Наше будущее, будущее Италии - в наших руках. Мы должны взять на себя ответственность за него, сегодня это важно как никогда. Мы приняли решение расширить меры, до сих пор касавшиеся лишь Ломбардии и некоторых других провинций, на всю территорию страны", - отмечает премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Закрытые музеи, библиотеки, бассейны и бары. Новые ограничения вступают в силу 10 марта и будут действовать как минимум до 3 апреля.

Только за последние сутки от коронавируса в Италии скончались 97 человек, общее число умерших - 463. По числу заболевших - свыше 9 тысяч - страна оказалась на второй месте в мире после Китая. По уровню смертности - почти 5% - на первом.