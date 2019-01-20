В Японии умер самый старый в мире мужчина

Ушел из жизни Масадзо Нонака, ранее признанный самым старым мужчиной на Земле. Житель северного японского острова Хоккайдо скончался в возрасте 113 лет в своем доме в поселке Асеро.

Нонака родился в 1905 году. В последние годы проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн" в этой местности.

Примечательно, что в рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.