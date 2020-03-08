Ливан отложил погашение задолженности по евробондам на сумму в 1,2 млрд долларов по причине кризисной ситуации в экономике и финансах. Об этом заявил премьер-министр республики Хасан Диаб.

"Сегодня решении об отсрочке выплаты — единственная возможность остановить истощение госактивов и соблюсти национальные интересы. Одновременно мы начнем выполнять программу необходимых реформ для построения крепкой и самодостаточной экономики на стабильной и современной основе", — сказал Хасан Диаб.

По словам премьера, государство не может тратить сейчас валютные ресурсы на погашение задолженности, которые нужны на закупку продовольствия и лекарств для населения.

В правительстве заявляют, что финансовый дефолт Ливана стал результатом ошибочной политики прошлых лет, которая породила масштабную коррупцию и 40% граждан оказались за чертой бедности. Госдолг страны составляет 90 миллиардов долларов.

Массовые акции протеста в Ливане привели к смене правительства.