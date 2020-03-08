В Австрийских Альпах погибли шесть человек

В воскресенье утром в горном массиве Дахштайн мощная лавина смела группу из пяти туристов, совершавших подъем на снегоступах. Несколько человек, ставших очевидцами произошедшего, сообщили об инциденте спасательным службам. Однако к моменту их прибытия туристы (предположительно из Чехии) были найдены мертвыми. Позднее стало известно, что ширина мчавшегося снежного потока составила порядка 200 метров, длина - 400 метров.

Еще одна трагедия разыгралась в районе горы Гросглоккнер. Здесь под лавину попал 33-летний полицейский, проходивший высотную подготовку. Мужчина скончался на месте в результате полученных травм.