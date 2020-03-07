Отряды добровольцев в Эвросе

Эти греческие фермеры проехали 250 километров, чтобы добраться до района Эврос на границе с Турцией. Они говорят, что хотят помочь местным фермерам и службам безопасности защитить границы.

Власти Греции заявляют, что за прошедшую неделю предотвратили 38 тысяч попыток нелегального проникновения в страну. Арестованы 268 человек, и только 4% из них — граждане Сирии. В субботу были арестованы еще 27 человек, в основном мигранты из Афганистана и Пакистана.

Фермер Яннис Тутурас говорит: "Мы приехали сюда, потому что наша страна подвергалась нападению со стороны соседнего государства — Турции. Мы здесь, потому что мы — граждане Греции и ЕС. Мы научились жить в независимости. И мы хотим предупредить Турцию о неприемлемости любых угроз".

"Мы сейчас едем вдоль реки Эврос, которая разделяет Грецию и Турцию. Мы хотим понаблюдать за тем, то происходит здесь с наступлением темноты. Ночь сегодня очень холодная и оставаться на улице при такой температуре не захочет никто", — передает корреспондент Euronews Михалис Арабадзоглу.

Журналисты съемочной группы Euronews увидели в районе много полицейских и военных машин. Патрулирование границ не прекращается и пройти незамеченным здесь не так-то просто.

В деревне Фурио 83-летняя Афина Казантзи рассказала, что в 2015 году вместе с соседями помогала сотням мигрантов и беженцев, но с тех пор многое изменилось.

Теперь власти просят местных жителей оказывать им содействие в охране границ. Группы невооруженных добровольцев с наступлением темноты ведут наблюдение. Местные жители очень хорошо знают места, где легче всего перебраться через границу.

Но Афина все равно помогает тем, кому удается попасть в Грецию: Они здесь проходят и здороваются с нами, просят хлеба. Если у нас есть, то мы даем, если хлеба нет, то мы пробуем найти где-то еще".

Корреспондент Euronews Михалис Арабадзоглу: "Сейчас четыре часа утра. Мы находимся в деревне Петрадес. Граница расположена отсюда в сотне метров. С турецкой стороны мы слышим звуки сирен и видим огонь. В нескольких метрах от нас полиция и армия Греции приведены в состояние готовности защитить европейские границы".