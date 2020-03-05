США: Элизабет Уоррен выбыла из гонки

Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен выбывает из предвыборной гонки. Ещё в конце прошлого года её называли лидером демократического лагеря, но с тех пор её поддержка заметно упала, а результаты "супервторника" оказались разгромными: Уоррен не победила ни в одном из штатов, даже в своём собственном, где уступила Джо Байдену.

Пока неизвестно, кого поддержит Уоррен — Берни Сандерса или нынешнего лидера гонки Байдена.

При этом в числе кандидатов демократической партии остаётся ещё одна женщина — конгрессмен от Гавайев Тулси Габбард. Но её шансы аналитики считают весьма небольшими.