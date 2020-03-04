"Супервторник" в США: демократы сражаются за номинацию

СРОЧНО: Джо Байден выиграл праймериз в Виргинии (99 делегатов), Берни Сандерс "взял" свой родной штат Вермонт (16 выборщиков).

В США - "супервторник", который очертит дальнейшие контуры кампании по выбору кандидатов на пост президента США. От того, кто победит в этот день, зависит и течение гонки, и её результат. Голосуют жители 14 штатов - Алабамы, Арканзаса, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетса, Миннесоты, Северной Каролины, Оклахомы, Теннесси, Техаса, Юты, Вермонта и Вирджинии, а также Американского Самоа (эта территория США не интегрирована в состав страны на уровне Конституции, ее жители не голосуют на президентских выборах, но могут участвовать в отборе кандидатов от партий).

Для демократов на кону голоса 1357 делегатов, которые примут участие в съезде партии в середине июля. Там они формально изберут кандидата в президенты по итогам первичного голосования своих избирателей. Кандидат от демократов станет сопернником республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Основная борьба идёт между Берни Сандерсом, Джо Байденом, Элизабет Уоррен и Майклом Блумбергом. Два других кандидата - Пит Буттиджич и Эми Клобушар - объявили о выходе из гонки и призвали избирателей поддержать Байдена.