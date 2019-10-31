Сталинские репрессии: "Мы в окруженной врагами крепости"

30 октября в России отмечался День памяти жертв политических репрессий. В этот день в 1974 году узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против репрессий начали голодовку и объявили 30 октября Днем политзаключенного. С тех пор каждый год в этот день советские политзаключенные устраивали голодовку.

Жертвами политических репрессий в советские годы стали миллионы людей, но точные цифры неизвестны до сих пор. По данным общества "Мемориал", речь идет как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа – о 20 миллионах, свыше миллиона были расстреляны.

Преследования по политическим мотивам не прекращались на протяжении всей советской истории, но самые массовые репрессии пришлись на сталинский период. "Чисткам" подвергались партийные руководители, крестьяне, представители интеллигенции, люди, попавшие в плен в годы войны, представители национальных меньшинств.

Самым жестоким периодом в советский истории стали 1937-1938 годы, получившие название "Большой террор". За эти два года были арестованы около 1,5 млн человек, почти 700 тысяч расстреляны. Точкой отсчета принято считать 1 декабря 1934 года, когда был убит секретарь ЦК Сергей Киров. Но почему "Большой террор" начался три года спустя, историки объясняют разными факторами.

"Сам Сталин говорил, что мы опоздали на четыре года. По его логике всё должно было начаться раньше. 1937 – 1938 годы – это просто естественный ход событий, который готовился уже давно. <…> Николай Ежов [он был назначен наркомом внутренних дел в 1936 году] с какой-то совершенно маниакальной яростью взялся за проведение репрессий", - говорит замдиректора Музея истории ГУЛАГа, научный сотрудник Института российской истории РАН Галина Иванова.

Еще одна причина – начало Гражданской войны в Испании: советские власти хотели избежать такого же развития событий в СССР. Помимо этого, по словам историка, преподавателя Высшей школы экономики Олега Будницкого, ужесточение репрессий было связано с возвращением крестьян, которых ссылали в эпоху коллективизации. "Главными жертвами террора были именно крестьяне, а не партийные деятели, как считают многие", - говорит Будницкий. Но это не исключает и желания Сталина "зачистить" партию от людей, которые были в оппозиции.

По словам Ивановой, террор в принципе присущ коммунистическим режимам, но такое число репрессированных, как при Сталине, она связывает с характером генсека, Ежова и ближайшего окружения вождя.

Был эффект неожиданности для мирового коммунистического движения: уже прошло 20 лет после революции, но всё равно всё время нагнеталась истерия, якобы мы в окруженной врагами крепости, сознание общества было милитаризовано, нагнетался страх "пятой колонны" Галина Иванова Замдиректора Музея истории ГУЛАГа, научный сотрудник института российской истории РАН

Как говорит Иванова, Сталин по мере продвижения к социализму и коммунизму транслировал в общество, что классовая борьба будет только разгораться. "Это ему было нужно для осуществления коллективизации сельского хозяйства, для борьбы с кулаками".

Помимо идеологических вопросов, классовая борьба была оправданием для проведения репрессивной политики. "Иначе никак нельзя было объяснить голод. Никто ведь не объяснял, что при коллективизации были изъяты все излишки, всё объяснялось действиями классовых врагов", - говорит замдиректора Музея истории ГУЛАГа.

Свою лепту вносили и обычные граждане, писавшие доносы на близких, коллег, соседей. "Доносов было очень много. Их писали по патриотическим, идеологическим, корыстным мотивам, например, чтобы выжить соседа из коммунальной квартиры. Но НКВД действовало по собственной линии, а потому на самом деле доносы не играли ключевой роли в репрессиях", - поясняет Иванова.

"Капризный и раздражительный Сталин"

Поворотным моментом в истории СССР стало 25 февраля 1956 года. На закрытом заседании КПСС выступил Никита Хрущев с докладом "О культе личности Сталина и его последствиях".

Надо сказать, что в послевоенный период положение еще больше усложнилось. Сталин стал более капризным, раздражительным, грубым, особенно развилась его подозрительность. До невероятных размеров увеличилась мания преследования. Многие работники становились в его глазах врагами "О культе личности Сталина и его последствиях"

В докладе Хрущев упоминает "ленинградское дело" - серию сфабрикованных процессов, которые проходили в конце 1940 - начале 1950 гг. Арестам подверглись ленинградские партийные руководители, профсоюзные, комсомольские и военные работники, их родственники – всего несколько сот человек. В 1950 году 26 основных фигурантов были расстреляны.

На протяжении всего сталинского периода репрессиям подвергались представители национальных меньшинств: латыши, немцы, поляки, татары, калмыки, корейцы и др. В 1951 году органы Госбезопасности Грузинской ССР начали дело против руководящих работников республики, в основном выходцев из Мингрелии. Их обвиняли в том, что они якобы вели подрывную работу против СССР и намеревались ликвидировать в Грузии советскую власть.

Позже дело было закрыто, задержанные освобождены. Некоторых из них снова арестовали уже после смерти Сталина по обвинению в связях с Берией.

Тысячи ни в чем не повинных советских людей стали жертвами произвола и беззакония. И всё это делалось под "гениальным" руководством Сталина – "великого сына грузинского народа", как любили называть грузины своего земляка "О культе личности Сталина и его последствиях"

Кульминацией антиеврейской кампании стало так называемое "дело врачей". В январе 1953 года советские СМИ писали: "Некоторое время тому назад органами государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза". Первые аресты были произведены еще в 1951 году. После смерти Сталина все задержанные были освобождены и реабилитированы.

"Ужесточение политического режима, мне кажется, очевидно"

Со смертью Сталина репрессии не закончились, но они носили уже далеко не такой массовый характер и наказания были уже не такими жестокими. "Уголовный кодекс был сильно изменен, исключено слово "враг народа", исчезло много составов преступлений, которые раньше были политическими, они были переведены в разряд хозяйственных, должностных, то есть оценивались так, как они должны были оцениваться", - говорит Иванова.

Основными мишенями советской власти в 1950-1980 гг. стали инакомыслящие, диссиденты. Их увольняли с работы, исключали из университетов, арестовывали, отправляли в психиатрические лечебницы, выдворяли из страны. Среди известных диссидентов – Александр Солженицын, Андрей Сахаров, Людмила Алексеева, Владимир Буковский.

"Репрессии продолжались на протяжении 60-х, 70-х годов и вплоть до сегодняшнего дня, наверное, можно говорить. <...> То, что происходит ужесточение политического режима, мне кажется, это очевидно. С какой целью? Скорее всего, тоже для наведения порядка, ведь порядок каждый понимает по-своему. Чем менее устойчива власть, тем сильнее эта жажда порядка", - считает Галина Иванова.

"Я бы сказал, что Россия продолжает извлекать уроки из советского прошлого", - добавляет Олег Будницкий.

"Мама всегда плакала, когда смотрела на эту фотографию"

Через что пришлось пройти людям, которых задерживали в советское время по политическим статьям? Мы поговорили с узником ГУЛАГа и детьми тех, кто так больше и не увидел своих родных.

Борис Кагнер (1903 – 1953)

Борис Кагнер

Ирина Кагнер потеряла в результате репрессий отца. Его арестовали в 1938 году. Борис Кагнер работал заместителем начальника финансового отдела в управлении строительства канала Москва-Волга. "Он не подписывал ни одно из обвинений, и поэтому его почти три года держали на Лубянке. Его допрашивали, а в конце концов написали, что пересмотреть дело нельзя, потому что все свидетели расстреляны".

В 1937 году Бориса Кагнера наградили орденом за хорошую хозяйственную деятельность, а "потом его обвинили в том, что он готовил восстание заключенных, [которые строили канал], поскольку слишком хорошо их кормил и слишком много давал средств на их содержание", - рассказывает Ирина Кагнер.

На Лубянке Борис Кагнер подвергался "пыткам сном": ночью его вызывали на допросы, а днем заключенным не разрешали ложиться спать, "фактически брали измором".

Через три года Кагнера отправили в поселок Княж-погост под Воркутой, где была контора "Желдорстроя". "Поскольку его в этой системе знали как хорошего экономиста, он там тоже работал как экономист". Ирина полагает, что именно поэтому ее отца не расстреляли.

Ирина Кагнер почти не знала отца. Ей был год, когда его задержали. В 9 лет она вместе с мамой поехала в Воркуту, чтобы проведать отца. Но, по признанию Ирины, ей казалось, что перед ней "чужой дядя".

В 1949 году Кагнера отправили в ссылку в Кокшетау в Казахстан, где он провел год. "В последний день, очевидно, не выполнялся план по репрессиям. Его арестовали 31 декабря по статье 58.10 ["Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений"]. Мне даже не дали это дело, потому что дела как такового, очевидно, и не было. Отца отправили в Озерлаг".

Борис Кагнер скончался от инфаркта в возрасте 50 лет. В Озерлаге, по словам дочери, он трудился, скорее всего, на общих работах. Заключенные этого лагеря могли писать родным всего два-три письма в год, но "там почти ничего нельзя было написать, всё вымарывалось".

Абрам Левин (1892 - 1938) и Вера Аркавина (1901 - 1979)

Последняя фотография Абрама Левина

Вера Аркавина родилась и выросла в Харькове, в семье профессора, окончила женскую гимназию. Но ее жизнь перевернулась после знакомства с будущим мужем Абрамом Левиным. Он был меньшевиком и по его примеру Вера Аркавина вступила в РСДРП. В 1921 ее впервые арестовали, но вскоре отпустили. В начале марта 1923 года Аркавину задержали снова и приговорили к трем годам на Соловках.

В Архангельске ее и других ссыльных жестоко избили. Больше всех пострадала Вера Аркавина. О произошедшем написал "Социалистический вестник", который издавался за границей. Внук Аркавиной Сергей не исключает, что именно эта публикация помогла спасти его бабушку: на Соловках она в итоге провела не три года, а шесть месяцев, после чего ее перевели в Лефортовскую тюрьму.

После этого были суздальский политизолятор, ссылка в Ташкент, Бишкек и Петропавловск (Казахстан).

Вера Аркавина

В Харьков Аркавина вернулась в 1933 году, в 1934 туда же приехал ее супруг, но ненадолго: как бывшим ссыльным им запретили жить в крупных городах. Абрам Левин поехал в Курск, но найти работу ему не удалось, и тогда семья решила переехать в Симферополь.

Тогда еще они не знали, что поездка в Курск разделит жизнь семьи на "до" и "после". Абрама Левина арестовали. "В 1937 в Курске начало фабриковаться дело о подпольным меньшевистском центре, полностью липовое дело. Поскольку мой дед был меньшевиком и он некоторое время провел в Курске, он попал в этот список. Все участники дела были расстреляны. Если бы семья поехала сразу в Симферополь, возможно, дед остался бы жив". Приговор был приведен в исполнение 26 октября 1938 года.

Абрам Левин был расстрелян по спискам военной коллегии. На документе стоят подписи Сталина, Молотова и Жданова. "Бабушка даже не узнала о факте расстрела. Сперва было 10 лет без права переписки, потом пришла отписка, что дед умер в лагере, и только в 1992 году моя мама получила письмо, где были изложены действительные обстоятельства смерти деда".

Тогда же семье Аркавиных прислали последний снимок Абрама Левина. "Мама всегда плакала, когда смотрела на эту фотографию", - говорит Сергей Аркавин.

Виктор Булгаков (род. 1935)

Виктор Булгаков в Инте

Студента журфака МГУ Виктора Булгакова арестовали первый раз в 1953 году, в ночь смерти Сталина. Ему вменялось в вину участие в молодежной антисталинистской организации. "Это было в общем-то правдой", - признается сам Булгаков. Он вместе с другими членами организации пытался увлечь своими идеями школьников, студентов, рабочих.

Сначала Булгаков попал на Лубянку, потом в Лефортово. В тюрьме его, как и Бориса Кагнера, пытали сном. "Мне не давали спать 19 суток. Вот время отбоя наступает, гаснет лампочка, и в это время вызывают на допрос. В середине ночи возвращают и опять вызывают. Днем ложиться нельзя. Ходишь по камере, стоишь у стеночки, ноги подгибаются – открывается кормушка: "Не спать! Не спать!" В тюрьме Булгаков научился дремать на ходу.

Молодого человека приговорили к 25 годам заключения, но отсидел он только три. "Посадили только меня одного. Мне удалось никого больше не выдать". Булгаков попал в минлаг МВД, работал на шахте в Инте. "В лагере я участвовал в тех формах сопротивления, которые там доступны: подготовка акций и беседы, распространение своих стихов и песен. Главной идеей было сплотить людей разных национальностей, чтобы они понимали, что не русские и не немцы их враги, а представители тоталитарных режимов".

Три года спустя Булгаков написал из лагеря письмо Ворошилову, где в стихотворной форме изложил всю правду, даже то, что не рассказывал на следствии. "Ворошилов дал этому ход, и меня реабилитировали против моих ожиданий".

В лагере людей пытали холодом. "Вот возвращаются заключенные с работы. Мороз под 50 градусов. Возле вахты должен выйти дежурный охранник и всех пересчитать и пропустить. Но он не выходит. Люди стоят на морозе две, пять, десять минут. А ему нравится. Он проявляет свое могущество в отношении этих людей".

Виктор Булгаков

Но были, по словам Булгакова, и понимающие охранники. Когда молодой человек ехал на "переследствие" после отправки письма Ворошилову, его начали досматривать. "Меня из зоны вызвали на этап очень быстро. Я не успел осмотреть вещи, и оказалось, что я забыл в шапке программу запрещенной организации – Народно-трудового союза. Охранник комкает вещи, спрашивает, что у меня. Я подумал, что всё, сейчас я поеду в обратную сторону. Он смотрит на меня, потом на товарища. Тот спрашивает: "Что там?" И мой охранник отвечает: "А так, ничего!" и кидает шапку в кучу уже досмотренных вещей. Он понимал, что я еду, ожидая свободы".

Второй раз Булгакова арестовали в 1959 году – за стихи, которые он писал в лагере и на воле и за подготовку лагерной забастовки. В тюрьме он просидел полгода. Поскольку на допросах Булгаков часто говорил: "Не помню", его отправили в институт судебной психиатрии имени Сербского. Там молодому человеку сказали, что у него повышено внутричерепное давление, и ему, как и его товарищу, сделали спинномозговую пункцию.

Операция прошла без осложнений, но через три года у обоих мужчин с небольшой разницей во времени начались приступы и перебои в работе сердца. Булгакова тогда удалось спасти, а его товарищ от первого же приступа скончался. Только 15 лет спустя врачи установили, что это был возбудитель токсоплазмоза. Профессор, лечивший Булгакова, был уверен, что спинномозговая пункция стала способом ввести возбудитель заболевания.