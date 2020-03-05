"Женщины: век перемен": эволюция женского образа в фотографиях

Как изменился женский образ за сто лет?
В Дворце Гавирия в Мадриде при поддержке National Geographic открылась выставка "Женщины: век перемен". Она рассказывает, как менялись женщины с момента основания географического издания в 1888 году. Подборка подготовлена фотожурналистом и графическим редактором газеты "El País" Марисой Флорес.
45 фотографий, взятых из коллекции National Geographic, охватывают девять десятилетий и представляют собой множество стран.
45 вдохновляющих, трогательных и необычных историй женщин, которые бросили вызов себе и обществу, преодолели невзгоды и открыли новые пути благодаря своей силе, мудрости, любви, надежде и красоте.
"Женщины: век перемен" в Мадриде до 31 мая.