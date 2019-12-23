Кино в 2019 прошло под знаком женщин

Уходящий год в кинематографе прошел под знаком талантливых женщин. В декабре Европарламент вручил престижную награду Lux македонскому режиссеру за картину "Бог есть - ее имя Петруния".

Фильм режиссера Теоны Стругар Митевски рассказывает о традиционно мужском религиозном ритуале, в котором побеждает женщина. Что, как выяснилось, не обрадовало, а оскорбило местную религиозную общину.

"Мы должны осудить доминирование мужчин на Балканах, в Европе, в мире, - убеждена Теона Стругар Митевска. - Но, к сожалению, патриархат по-прежнему в силе и мы все так или иначе с этим сталкиваемся. Мы живем в эпоху перемен, можем задавать вопросы, можем решаться на какие-то шаги, как моя героиня. Перемены не за горами, я их чувствую".

В Каннах красную дорожку расстелили специально перед женщинами: создатели картины "Портрет девушки в огне" поднялись по знаменитым ступеням в чисто женском составе. У некоторых на груди - значки организации "Пятьдесят на пятьдесят", отстаивающей гендерное равенство.

Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP Vianney Le Caer

"Портрет девушки" режиссера Селин Сьямма получил приз "За лучший сценарий". В центре сюжета - необычная история взаимоотношений художницы и модели, зарождающегося между ними чувства, и все это - на фоне приготовлений героини к свадьбе, которой она не желает.

AP Joel C Ryan

В уходящем году британская актриса Оливия Колман получила свой первый "Оскар" за лучшую женскую роль в исторической ленте "Фаворитки" грека Йоргоса Лантимоса. Картину великого абсурдиста отличает блистательный женский состав: наряду с Колман там сыграли Рэйчел Вейс и Эмма Стоун.

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Антонио Бандерас не сходит с пьедестала лучшего и любимого, продолжая коллекционировать награды. На этот раз каннский приз ему принесла роль альтер эго Альмодовара в автобиографической картине испанского мастера "Боль и слава". Сам Бандерас убежден: "Возможно, если вдуматься, мой Педро Альмодовар реальнее настоящего Альмодовара". Поэтичная и ироничная автобиография, получившая самую лучшую критику, опирается на воспоминания о матери, о пробуждении сексуальности и первой однополой влюбленности.

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На Венецианском кинофестивале в сентябре, фильм "Офицер и шпион" Романа Полански получил Гран-при жюри. Картина, посвященная делу Дрейфуса, блестяще встречена критикой, а вот самого режиссера ни зрители, ни киномэтры видеть желанием не горят. В Италии Полански не появился, опасаясь экстрадиции в США по давнему обвинению.

Президент жюри, аргентинский режиссер Лукресия Мартель прокомментировала ситуацию так: "Я не отделяю человека от работы, мне кажется, что творчество как бы оголяет создателя, делает его прозрачным. Думаю, вы понимаете, что на волне последних новостей присутствие Полански было бы для меня неудобным".