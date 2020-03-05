Выставка титана Ренессанса во время эпидемии

Выставка полотен Рафаэля в Риме открылась, несмотря на ужесточение мер, долженствующих затормозить эпидемию Covid-19.

Экспозицию они тоже затронули - доступ в залы "Скудерие дель Квиринале", или бывших Папских конюшен, чтобы увидеть свыше 200 шедевров, собранных к 500-летней годовщине смерти художника, ограничен.

Одним из тех, кто участвовал в подготовке выставки, был директор галереи Уффици Эйк Шмидт: "Это самая крупная выставка Рафаэля с момента его кончины в апреле 1520-го года. Но не числа и не цифры в данном случае имеют значение, мы говорим о годах труда кураторов и исследователей творчества этого титана Возрождения, экспозиция - плод усилий десятков, если не сотен людей".

Глубокие синие оттенки плаща рафаэлевских мадонн, нежные розово-золотистые тона "Дамы под покрывалом" и не менее известная "Форнарина" - все это лики возлюбленной художника Маргериты Лути.

К моменту открытия были куплены почти 80 тысяч билетов. Но опасения, что выставку могут закрыть, тем не менее, существуют.

Эйк Шмидт констатирует: "Ну, пока Уффици и Скудерие открыты. Но если власти решат, что нужно их закрыть, мы немедленно выполним это распоряжение".

Кураторы начинают рассказ о жизни и творчестве титана Возрождения со дня, когда ему исполнилось 37 лет.

С 6-го апреля 1520-го года, когда оборвался его жизненный путь. Рафаэль умер, как считают многие, от инфекции.

Предполагается, что экспозиция закроется 2-го июня.