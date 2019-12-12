"Сицилийская вечерня" открывает сезон в Риме

Для открытия нового сезона Римский оперный театр выбрал постановку оперы композитора Джузеппе Верди - "Сицилийская вечерня". Это произведение в пяти актах довольно сложное как для исполнения главных партий, так и для хоровых. И его редко ставят на европейских театральных сценах. Верди хотел, чтобы "Сицилийская вечерня" стала возрождением особого жанра в оперном искусстве - Большой оперы, изобретенной французами. Либретто было написано именно на французском языке драматургами Эженом Скрибом и Шарлем Дюверье.

Валентина Карраско, режиссер: "В то время Парижская опера была ведущим театром в мире. И поэтому для многих композиторов, которые мечтали о славе, он был самым главным - ну, как сегодня Бродвей. В то время все стремились попасть в Парижскую оперу. Поэтому многие итальянские композиторы, предпочитали тогда писать свои произведения на либретто на французском языке".

Находясь на волне успеха своих более ранних шедевров, таких как "Риголетто" и "Трубадур", Верди не побоялся взяться за сложный жанр французской Большой оперы. Во время работы над партитурой он исследовал новые музыкальные горизонты,

и старался подчеркнуть в музыке национальный колорит, внимательно изучая сицилийские народные песни и танцы. Партии главных героев исполняют сопрано Роберта Мантенья и тенор Джон Осборн.

Джон Осборн, тенор: "Здесь есть много моментов Bel Canto, в которых я специалист. Вы должны уметь петь как нежно, так и героически".

По словам тенора Джона Осборна, испонять партию его героя не так уж просто. В некоторые моменты возникают сложности и важно сохранять силы до финала.

Джон Осборн: "В основном проблема - в понимании стиля, структуры и умении позиционировать себя в этой роли. А еще важно не выдохнуться к финалу оперы, чтобы остались силы исполнить "Кантабиле". И потом вас благодарят за то, что вы это сделали".

В этом сезоне творчество Джузеппе Верди вообще в центре внимания. В дополнение к этому шедевру в Римском оперном театре ожидается премьера еще одной его оперы "Травиата". Эта постановка стала режиссерским дебютом в театре Софии Копполы.