Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Франция

Под Страсбургом TGV сошёл с рельсов

Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Под Страсбургом TGV сошёл с рельсов
Авторское право
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

Более 20 человек пострадали в железнодорожной аварии на северо-востоке Франции. Скоростной поезд TGV сошёл с рельсов в 30 км севернее Старсбурга. Состав только отправился с вокзала и направлялся в сторону Парижа.

Машинист успел задействовать систему аварийного торможения, но сам пострадал сильнее всех, получив травму спины. Его доставили в больницу на вертолёте, врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое.

Всего в поезде находились 348 пассажиров. Локомотив и несколько первых вагонов сошли с рельсов, но не перевернулись. Причиной аварии назвали значительное проседание насыпи на пути следования поезда.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.