Под Страсбургом TGV сошёл с рельсов

Более 20 человек пострадали в железнодорожной аварии на северо-востоке Франции. Скоростной поезд TGV сошёл с рельсов в 30 км севернее Старсбурга. Состав только отправился с вокзала и направлялся в сторону Парижа.

Машинист успел задействовать систему аварийного торможения, но сам пострадал сильнее всех, получив травму спины. Его доставили в больницу на вертолёте, врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое.

Всего в поезде находились 348 пассажиров. Локомотив и несколько первых вагонов сошли с рельсов, но не перевернулись. Причиной аварии назвали значительное проседание насыпи на пути следования поезда.