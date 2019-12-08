Чёрный понедельник: во Франции бастуют транспортники

Во Франции ширится протестное движение против пенсионной реформы. Как во время практически тотальной забастовки транспортников передвигаться работающим гражданам? В парижском регионе (но не в самой столице) власти, пытаясь смягчить ситуацию, разрешили частным машинам передвигаться по дорожным полосам, предназначенным для такси и автобусов. При условии, что автовладельцы будут подвозить не менее двух попутчиков.

Особенно тяжелым понедельник будет в Париже. Здесь уже закрыты 10 из 16 линий метро. Нормально функционируют только автоматические ветки, где поезда не управляются машинистами.

SNCF - Национальная компания железных дорог Франции, планирует обеспечить лишь 15-20% от обычного трафика. На линию выйдут по одному из пяти высокоскоростных поездов TGV, одна из пяти пригородных электричек.

Крупная общенациональная забастовка прошла во Франции 5 декабря. Люди вышли на улицы из-за намерений правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, которые дают льготы работникам ряда отраслей. Но на 10 декабря уже намечен очередной день всеобщей мобилизации.