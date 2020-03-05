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Брюссельское бюро

Смерти и болезни в Евросоюзе от загрязнения шумом

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 Андрей Бекетов
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Смерти и болезни в Евросоюзе от загрязнения шумом
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Euronews
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В странах Евросоюза по-прежнему слишком шумно. По опубликованным в четверг данным, каждый пятый гражданин подвергается систематическому воздействию различных звуков недопустимо высокого уровня. Больше всего беспокоит слух людей автомобильный транспорт, хотя железнодорожный и воздушный его не тише.

По словам представителя Европейского агентства окружающей среды, всё это сказывается на здоровье союзных наций:

«По нашим оценкам, около 12 тыс преждевременных смертей наступает из-за воздействия шумового фона, - сказала Юлалия Перес. - Кроме того, из-за этого ежегодно происходит около 48 тыс случаев ишемической болезни сердца. Конечно, шум причиняет и другие неприятности, такие, как нервное раздражение и нарушение сна, которые затрагивают широкие круги населения ".

Само агентство признаёт, что это лишь усредненные цифры, тогда как работники физического труда больше других категорий страдают от шума, он разный в городах и в сельской местности. Дицебелы даже возрастут, если люди будут больше ездить.

Но ученые предлагают решения проблемы акустического загрязнения. Например, строить жильё подальше от дорог, а на них — лучше регулировать движение. По мере перехода на возобновляемые источники энергии транспорт становится тише. Над многими частями ЕС разрешено летать только лайнерам с реактивными двигателями, которые относятся к типу «шепчущих».

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