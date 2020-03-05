Белорусско-британский "Зимний партизан"

Совместные учения белорусских и британских военных проходят на полигоне под Витебском, в 35 км от российской границы. Подобное мероприятие проводится здесь впервые. Как сообщает министерство обороны Республики Беларусь, речь идёт о подготовке к участию в миротворческой деятельности ООН. С британской стороны для прохождения тренировки прибыли 28 морских пехотинцев. Они будут обмениваться опытом и знаниями с военнослужащими 103 Витебской отдельной воздушно-десантной бригады, вместе с которыми им предстоит отработать, среди прочего, навыки выживания на открытой местности в зимнее время года.

Учения продолжительностью в две недели стартовали 1 марта и носят название «Зимний партизан». В рамках мероприятия были, в частности, запланированы лыжные тренировки, но в связи с отсутствием снега этот пункт, скорее всего, выполнен не будет.