Стоимость пищевых отходов

Как сокращение пищевых отходов повлияет на окружающую среду и экономику в ЕС? Об этом мы спросили экспертов проекта TERAFOOD в Генте и Лилле.

Фрэнк Девлигер, микробиолог, Университет Гента: "Для производства продуктов питания - рыбы, мяса и других - мы тратим много энергии: воды, земли, топлива и т. д. Поэтому, когда часть этой пищи не потребляется, это означает, что все эти ресурсы были использованы впустую. Так что если можно будет этого избежать, это действительно окажет большое воздействие на окружающую среду. Приблизительно 25-30 процентов продуктов в Европе портятся. Если бы мы могли улучшить ситуацию и довести эту долю до 10-20 процентов, это было бы уже большое достижение".

Матиас Ванволлегем, координатор проекта CNRS: "Это возможность решить очень важную социальную проблему, проблему пищевых отходов, которые, кроме того, оказывают огромное экологическое воздействие. Если подумать о цифрах, то на пищевые отходы приходится около 30% используемой воды на Земле. Их производство в настоящее время составляет почти 600 миллиардов евро в год. И для меня как ученого, увлеченного наукой, иметь возможность использовать научные решения для решения повседневных проблем, приносит большое моральное удовлетворение".