"Нюхальщик" продуктов поможет в борьбе с излишними отходами

Исследователи из Бельгии и северной Франции вместе работают над поиском решения серьезной проблемы нашего времени - пищевыми отходами. В ЕС каждый год выбрасывается почти 90 миллиардов килограммов пищи, главным образом потому, что потребители не знают, пригодны ли эти продукты к употреблению по истечении срока годности. А если бы существовал датчик, способный "понюхать" их, не вскрывая упаковку, и определить не испортились ли они?

Лотта Куулиала, микробиолог, Университет Гента: "Мы используем микробиологические методы для изучения роста микробов в пищевых продуктах, химические методы для определения концентраций летучих соединений и сенсорную оценку запахов для получения необходимой информации".

Этот датчик разрабатывается в рамках инновационного проекта. Его задача - обнаруживать летучие соединения, вырабатываемые пищей.

Фрэнк Девлигер, микробиолог, Университет Гента: "Это межотраслевой проект. Нам нужны специалисты по продовольствию и порче продуктов, с другой стороны, нам нужны исследователи, способные миниатюризировать, чтобы создать маленькие чипы, которые делают возможной эту технологию".

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Проект под названием TERAFOOD объединил партнеров в 4 городах на севере Франции и в Бельгии на 4 года. Общий объем инвестиций составил 2 миллиона евро, половина из которых была выделена программой Региональной политики ЕС.

Чтобы миниатюризировать датчик, исследователи из Лилля используют кремний, доступный и дешевый материал. Сейчас этот микрочип можно прочитать только с помощью сложной и дорогой машины, но у ученых большие планы:

Марк Фоше, соучредитель компании Vmicro: "По завершении технологического развития этой микросистемы она будет содержать собственный метод обнаружения и считываться дистанционно, что позволит использовать ее в полевых условиях без крупных лабораторных ресурсов".

Для разработки датчика, способного "пронюхивать" любые виды продуктов, потребуется время, но координатор проекта говорит, что эта технология, основанная на терагерцевом излучении, которая ранее никогда не опробовалась, уже принесла успех.

Матиас Ванволлегем - координатор проекта, CNRS: "Мы уже проводим первые тесты, моделирующие погружение датчика в клетки, которые повторяют состав реальной упаковки продуктов питания. Мы полагаем, что сможем провести первую демонстрацию жизнеспособности этой новой технологии к лету 2020 года".

Ученые считают, что первые такие устройства появятся на рынке для промышленного использования через 5 лет. А рядовым потребителям придется подождать дольше, чтобы иметь возможность с помощью приложения на смартфонах убедиться, что их лосось не испортился и все еще пригоден для приготовления суши.