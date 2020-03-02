COVID-19: свыше трети всех стран на планете охвачены эпидемией

Эпидемией коронавируса поражены почти 70 стран, в Евросоюзе самая сложная ситуация - в Италии, где на утро понедельника зарегистрировано свыше 1 700 случаев заболевания COVID-19, новых летальных исходов за прошедшую ночь медики Аппенин не зафиксировали, как и новых случаев заражения.

Среди тех, кто находится больницах, 140 пациентов помещены в палаты интенсивной терапии.

11 городов Италии существуют в режиме строгой изоляции.

Как и неделю назад, воскресные мессы, на которых традиционно собирается много верующих, были по большей части отменены.

Во Франции, где менее, чем за неделю, количество заболевших увеличилось в несколько раз, и сейчас составляет 130человек, с субботы запрещены массовые мероприятия в помещениях, если одновременно собирается более 5 000человек. В воскресенье по решению профсоюзного собрания сотрудники Лувра отказались продолжать работу, и самый знаменитый музей мира был закрыт.

На другом берегу Ла-Манша власти также предпринимают все возможное, чтобы остановить распространение инфекции.

По словам главы британского кабмина Бориса Джонсона, "это новое заболевание, но у нас имеется достаточно ресурсов, чтобы с ним справиться. У нас самые современные стационары, у нас прекрасная система здравоохранения. Мы сможем победить эпидемию".

Как сообщил ТАСС утром в понедельник, ссылаясь на коммюнике официального Сеула, в общей сложности 93 страны ограничили въезд туристов и бизнесменов из Южной Кореи из-за опасений проникновения коронавируса.

37 государств въезд запретили полностью, и это касается как граждан страны, так и побывавших в ней иностранцев, а еще 43 страны ужесточили карантинные меры.

Все прибывающие из Республики Корея помещаются сразу в двухнедельную изоляцию.

В настоящий момент в Южной Корее свыше 4 200 заболевших, почти 500 новых подтвержденных случаев прибавились за последние часы.

И новость последних минут: внеочередные каникулы в связи с угрозой распространения нового коронавируса начались в понедельник в большинстве школ Японии. Как передает информационное агентство Киодо, занятия будут прекращены в 46 из 47 префектур страны.