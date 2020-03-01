Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Франция

Лувр закрыт на обсуждение коронавируса

Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Лувр закрыт на обсуждение коронавируса
Авторское право
AP
Размер текста Aa Aa

Лувр закрыт из-за коронавируса. Правда, временно: сотрудники музея, эпидемиологи и врачи собрались обсудить средства борьбы с COVID-19, после чего двери для посетителей вновь откроются. В субботу французские власти запретили собрания более чем пяти тысяч человек в ограниченном пространстве, но музеев это предписание не касается.

Тем не менее, приток зарубежных туристов создаёт большие опасения. Так, в Италии за минувшие сутки отмечен резкий всплеск заболеваемости — на 40%. Общее число случаев достигает 1700. Несколько населённых пунктов остаются на жёстком карантине, на севере страны закрыты учебные заведения.

Большие опасения по-прежнему вызывает Иран, где отмечен самый высокий после Китая уровень смертности. По данным на воскресенье, из 987 заболевших скончались по меньшей мере 54. На этом фоне Великобритания приняла решение до минимума сократить численность сотрудников своего посольства в Тегеране.

В Токио ежегодный марафон состоялся, но без бегунов-любителей. На старт вышли лишь 200 профессиональных спортсменов. Число заболевших в Японии формально достигает 950 человек, но более 700 из них — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который две недели простоял в порту Йокогамы.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.