Великобританию ждёт третий ураган за месяц

Великобритания готовится к приходу третьего за месяц мощного урагана. Шторм "Хорхе" в полную силу ударит по северу Англии и Уэльсу. Эти регионы ещё не оправились после "Киары" и "Денниса", огромные территории по-прежнему затоплены, а синоптики обещают ещё десять дней ливней, ветра и наводнений.

"Вода весь день заполняла канавы у дороги за садом. Ко вечеру она уже переливалась сюда сквозь ограду, а к раннему утру всё было уже затоплено", — рассказывает житель городка Снэйт в Йоркшире.

AP Peter Byrne

Имя "Хорхе" новый ураган получил в Испании: метеорологи этой страны первыми отследили движение стихии. Если бы бурю называли британцы, она получила бы имя "Эллен" — в алфавитном порядке вслед за "Деннисом".

По прогнозам синоптиков, скорость ветра может превысить 110 км/ч, а объём осадков — 80 мм.

"Нам помогают добровольцы. Здесь могут найти пристанище те, кого эвакуировали. Сюда приносят пожертвования и приходят за советом. У нас большие запасы продуктов, есть и одежда для тех, кто был вынужден бежать из дома в чём был. Ну и конечно у нас есть спальные места, чтобы спасённые могли как следует отдохнуть", — объясняет викарий местной церкви Диана Райан.

AP

В нескольких регионах объявлен "жёлтый" уровень опасности. Страховые компании лишь очень приблизительно могут оценить ущерб, учитывая уже третий подряд крупный шторм. Ущерб от одной только "Киары" может превысить 200 миллионов фунтов стерлингов.