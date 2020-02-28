Программу «О положении Союза» ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

"Для большинства европейцев вспышка коронавируса в Китае была скорее телевизионным событием, мало влияющим на их личную жизнь. На этой неделе ситуация резко изменилась, когда Италия сообщила о ряде случаев заболевания на экономически развитом севере страны.

Итальянское правительство действовало быстро и поместило под карантин целые города и деревни. Внезапно, Covid-19, как научно называют вирус, стал соседом, живущим прямо за углом.

Новым является то, что инфекционные цепочки больше не отслеживаются, а это означает, что заразились люди, которые не имели никакого контакта с Китаем или и не приехали из Китая.

Между тем, не проходит и дня без новых инфицирований по всей Европе. В результате компании ограничивают поездки и отправляют сотрудников домой. Люди опустошают полки в супермаркетах и запасаются всем необходимым.

Разрабатываются планы по отмене спортивных мероприятий и концертов, ограничению общественного транспорта и закрытию школ. А на фондовых рынках только компании, производящие дезинфицирующие средства, консервы или вакцины, нарушают довольно негативную тенденцию.

Европейские и международные органы здравоохранения пытаются проявлять спокойствие и компетентность. Их призыв: не паникуйте!

«Мы имеем дело с ситуацией, когда еще многое неизвестно об этом вирусе и, в частности, о его происхождении и о том, как он распространяется. - сказала еврокомиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес. - Вывод такой: эта ситуация вызывает озабоченность, но мы не должны поддаваться панике ».

Стычки на Лесбосе

В Греции возник ещё один кризис, который накалил страсти и вернул проблему миграции в центр внимания. На острове Лесбос протесты против строительства нового лагеря для беженцев привели к серьёзным столкновениям с полицией.

После нескольких недель бесплодных переговоров с властями острова о том, где будет новое сооружение, правительство тайно доставило строительное оборудование и сотни полицейских из сил по подавлению беспорядков, что вызвало возмущение.

Местные жители попытались заблокировать разгрузку техники на строительной площадке. Последовали столкновения на улицах. Протестующие бросали камни в полицейских, которые использовали слезоточивый газ для разгона толпы.

Консервативное правительство в Афинах планирует создать на Лесбосе закрытый лагерь, со строго контролируемым входом и выхдом доступом. Он должен заменить нынешний лагерь открытого доступа в Мории, - это обширный объект, построенный для менее чем 3 тысяч человек, в настоящее время вмещающий более 18 тысяч мигрантов.

К выборам в Словакии

Если честно, что вы знаете о Словакии? На неделе страна с населением в половину Лондона привлекла к себе много внимания в связи с тем, что в эти выходные там пройдут всеобщие выборы.

В последний раз о Словакии так много в мире писали и говорили, когда журналист-расследователь Ян Куцяк и его подруга были убиты в своём доме два года назад. Кучак выявлял проявления коррупции в высших эшелонах государства.

Указания на то, что его заставили навсегда замолчать могущественные силы, были усилены дальнейшим поведением правоохранительных органов, которое было подозрительным и показательным, сказала нам Виктория Янкошекова из Центра европейских исследований им. Уилфрида Мартенса в Брюсселе:

«Расследование убийства Яна Куцяка и Мартины Кушнировой дало много информации о том, что словацкое государство функционирует как клептократическая система, использующая мафиозный стиль для собственного обогащения. Это напоминает мне самые мрачные времена, когда балканская мафия была главным действующим лицом в процессе управления странами".

Политический класс Словакии все еще борется с последствиями убийства Куцяка. Коррупция была не просто важной темой предвыборной кампании - это была, по сути, единственная тема кампании.

Основной задачей следующего правительства будет восстановление доверия к словацким учреждениям власти.

А теперь — на карнавал!

Сейчас время года традиционных парадов, костюмов и организованного юмора. Бельгийский город Алст попал в заголовки международных новостей из-за своеобразного способа высмеивать другие народы.

В принципе, в этом нет ничего плохого. Но если вы изображаете евреев, используя описания, которые, кажется, взяты из нацистского учебника 30-х годов прошлого века, то вы должны ожидать, что не все найдут это смешным.

Реагируя на международное возмущение, муниципалитет Алста попытался убедить всех, что он открыт и терпим. "Ни расизма ни антисемитизма, нет в нашем городе", - сказал мэр.

Может быть. Но это не исключает чрезвычайно дурной вкус.

На следующей неделе мы, конечно, будем освещать развитие ситуации с коронавирусом в Европе, а также начало долгожданных торговых переговоров между Европейским союзом и Великобританией в Брюсселе и презентацию «климатического закона» предложенного Еврокомиссией в рамках Нового зелёной сделки".