Коронавирус давит на российские биржи

На фоне ситуации с распространением нового типа коронавируса, ускорилось падение российских акций и рубля. В пятницу днем индекс Московской биржи просел более чем на 5%. Падение индекса РТС превысило 7%. Аналитики говорят о панических настроениях инвесторов. Но что все это значит для простого обывателя? Слово эксперту.

Вадим Иосуб, аналитик "Альпари: "Более сотни лет биржевые индексы называют барометром экономики. Очень часто после падения бирж наступает общеэкономический кризис, замедляется рост экономики, а может быть рост сменяется падением. Падают доходы населения. То есть это уже те последствия, которые могут затронуть каждого. "

В "зеленой зоне" на момент открытия торгов Мосбиржи не было ни одной компании. Среди лидеров падения в российских акциях стали: "Мечел", АЛРОСА , "Аэрофлот", АФК Система. Какие потери несет бизнес?

Вадим Иосуб, аналитик "Альпари: "Такие движения, порядка 5% в день... Здесь можно говорить о потерях акционеров за день по меньшей мере на несколько миллиардов долларов. Грубо масштабы происходящего таким образом, наверное, можно оценить. Причем это оценка падения акций. Это не оценка ущерба для всей экономики".

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом нового типа влияет на экономическую активность во всем мире. Как ситуация скажется на товарообороте России с Китаем?

Вадим Иосуб, аналитик "Альпари: "На самом деле текущие события приводят к заморозке торговых отношений. Не думаю, что есть какая то специфика именно в отношениях России и Китая. Последствия будут примерно одинаковы у любых крупных торговых партнеров Китая и Китая. Последствия замедления товарооборота для каждой из стран, в которой товарооборот замедлится, будет компонентом или одним из факторов для замедления роста, а то и снижения экономики".