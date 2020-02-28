Худшая неделя со времён глобального экономического кризиса: коронавирус обрушивает мировые рынки. В четверг индекс Доу-джонс упал более чем на 1200 пунктов — самое резкое падение по пунктам в истории нью-йоркской биржи. Это обрушение эхом отразилось и в остальном мире.

Джексон Вонг, Amber Hill Capital Ltd:

"Для крупных рынков это 'американские горки', особенно для Уолл-стрит. Мы уже очень долгое время не видели подобных резких потерь, поскольку сейчас коронавирус стремительно распространяется по миру".

Индексы упали более чем на 10% по сравнению с рекордами, установленными ровно год назад. Многие аналитики считают это коррекцией, в то время как общая тенденция к росту сохраняется.

Эрик Виган, US Bank:

"С нашей точки зрения, всё ещё остаются фундаментальные причины не только для роста экономики, но и для роста фондового рынка. Так что мы согласны с тем, что происходит коррекция. В нынешней ситуации нет свидетельств существенного или долгосрочного снижения стоимости бумаг".

Происходящее в экономике объясняют в медицинских терминах: глобальная экономика уязвима к вирусу, поскольку сильно ослаблена торговой войной между США и Китаем и замедлением роста в Европе.

Роберт Халвер, Baader Bank:

"Ситуация нехорошая, рынок заражён в самом прямом смысле слова. Я не хотел бы выражаться так цинично, но именно это и происходит. Мы пока не знаем, что делать с вирусом и, что хуже, мы не представляем, как вирус повлияет на мировую экономику. А неуверенность и неизвестность — яд для рынка".

Цены на нефть падают — трейдеры предсказывают сильное снижение спроса. Стоимость барреля марки Brent впервые год с лишним упала ниже 50 долларов. Крупнейшие международные события делового мира отменяются одно за другим. Самые очевидные потери — в области авиаперевозок и туризма. Например, из запланированных на март поездок в Италию 90% отменены.

Самая пострадавшая на сегодняшний момент страна ЕС пока не может предсказать масштаб убытков. Местные власти пытаются балансировать между инфекционной безопасностью, смягчением панических настроений и поддержанием экономики в работающем состоянии.

Дарио Франческини, министр культуры Италии:

"Мы не можем всё сразу закрыть, а потом в один прекрасный день сразу открыть. Каждое решение мы принимаем по рекомендациям минздрава и исходя из здравого смысла. В частности, что касается кинотеатров, театров и музеев, мы принимаем во внимание их географическое расположение, рекомендации медиков — могут ли они продолжать работу, ведь экономическая и культурная жизнь в Италии должна продолжаться".

Две недели назад в Барселоне из-за коронавируса не состоялся Всемирный мобильный конгресс, а на этой стало известно об отмене автомобильного шоу в Женеве. Власти Швейцарии вообще запретили мероприятия с участием более чем тысячи человек.