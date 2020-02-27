ARCO-2020: "Это всего лишь вопрос времени"

Антисептические средства и более 2 тысяч художников. Несмотря на эпидемию коронавируса, в Мадриде открылась Международная ярмарка современного искусства ARCO. Фин Риико Саккинен высмеивает попытки испанских ультраправых, по его словам, "продезинфицировать" имя диктатора Франсиско Франко. Карлос Айрес говорит о своего рода иммунитет телезрителей, которые ежедневно следят за насилием на экранах из удобных кресел своих гостиных.

"Это всего лишь вопрос времени": слова знаменитого американского художника кубинского происхождения Феликса Гонзалеса-Торреса - девиз нынешней выставки.

Как всегда, ее организаторы уделяют особое внимание молодым талантам. Еще одна задача - сделать искусство доступным.

"Мы запустили кампанию #mecomprounaobra ("я покупаю произведение искусства"), которая позволит появиться молодому поколению коллекционеров. Необходимо, чтобы они поддерживали своих современников, которым сейчас от 20 до 30 лет. Так нам удастся избежать разрыва между поколениями. Галерея выставляет на онлайн-продажу произведения искусства стоимостью до 2 020 евро", - заявляет директор ARCO-2020 Марибел Лопез.

Всего на выставке представлены работы художников из 30 стран.

Среди именитых мастеров, Ай Вэйвэй. Китайский привез в Мадрид портреты животных, выложенные из деталей конструктора Lego.

ARCO-2020 продлится до воскресенья.