Art Basel: искусство как бизнес

Каждый год швейцарский Базель превращается в мировой центр современного искусства. Коллекционеры, владельцы многомиллионных состояний и арт-дилеры из разных стран приезжают сюда для участия в ярмарке Art Basel.

Здесь можно приобрести шедевры именитых мастеров. Правда, цены на них порой заоблачные. Например, один из экспонатов - картина Пабло Пикассо "Женщина с собакой" - стоит 32 миллиона долларов.

"В последние два года рынок демонстрирует хорошие показатели. В течение этого времени мы наблюдали рост. В прошлом году он составил почти 6%, оборот достиг 67 миллиардов. Судя по таким цифрам, рынок вызывает интерес у инвестиционного сообщества. То есть речь теперь идёт о большом бизнесе", - объясняет Клэр Макэндрю, экономист и аналитик арт-рынка.

Будущему владельцу шедевра кисти Жоана Миро под названием "Полёт птицы" придётся раскошелиться на 25 миллионов долларов. На творения всемирно известных мастеров цены не падают никогда, утверждают аналитики.

"Мы можем держать планку высоко, благодаря тем экспонатам, которые люди желают заполучить. Спрос на них будет всегда, потому что он обусловлен дефицитом. То есть все охотятся за произведениями одних и тех же, немногих мастеров, которые относятся к разряду знаменитых. Это и создает дефицит. Он заставляет цены расти", - заключает Клэр Макэндрю.

От работ модернистов начала ХХ века и мастеров послевоенной эпохи, до произведений современных художников - диапазон, представленный на ярмарке, весьма широк.

"Мне радостно от того, что по всему миру работает огромное количество галерей. Я сама, когда есть время, хожу в них, делая это для себя, для жизни. Но мне легче побудить моих клиентов прийти на ярмарку, нежели в галерею", - рассказывает независимый арт-консультант Лиза Шифф.

Впрочем, высокое искусство доступно не только состоятельным людям. На Art Basel можно приобрести произведения и по более скромным ценам.

Но стоит поторопиться - ярмарка завершит свою работу в воскресенье.