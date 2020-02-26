Неделя высокой моды в Париже: Dior против патриархата

Неделя высокой моды в Париже. Чтобы оценить новые творения Марии Грации Кьюри во французскую столицу приехали актрисы Сигурни Уивер, Энди Макдауэлл, Деми Мур, модель Кара Делевинь.

Для создания коллекции креативный директор Dior черпала вдохновение в собственных дневниках и фотоальбомах. Приталенные пиджаки, клетка, галстуки и банданы. В центре внимания - сильные и независимые женщины 1970-х.

"Это было время великого движения за освобождение. Женщины начали заявлять о себе, о способности быть не только матерью, женой, дочерью, а настоящей многогранной личностью", - говорит Мария Грация Кьюри.

Сама Мария Грация Кьюри - первая женщина на посту креативного директора знаменитого французского дома моды. С 2016 года она пытается демонстрировать ценностно-ориентированный подход к развитию бренда.

Модели представили новые наряды под неоновыми вывесками: "Согласие", "Патриархат сравним углекислому газу", ‎"Когда женщины бастуют, мир останавливается". В кулуарах много говорили о киномагнат Харви Вайнтшейне, которого на днях признали виновным в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

"Это очень важный для нас момент. Мир наконец встает на сторону женщин. К мужчинам приходит осознание, что мы больше не хотим, больше не можем оставаться в положении угнетенных. Это великое движение. Одно дело - заявить о равенстве, что и произошло в прошлом, другое - действительно обрести равенство", - заявляет Энди Макдауэлл.

"Очень волнительно. Особенно в свете того, что происходит сегодня. Женщины готовы к действию", - отмечает Сигурни Уивер.