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Бизнес

Проблема коронавируса на неделе моды в Милане

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 Daria Ivanova
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Проблема коронавируса на неделе моды в Милане
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euronews
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Неделя моды проходит в Милане, однако не всем удастся на нее попасть. Вспышка коронавируса помешала тысяче китайских покупателей модной одежды посетить в феврале крупнейшие европейские показы. Однако Милан не оставил без внимания эту проблему.

Торжественное открытие недели моды прошло в четверг вечером и началось с показа коллекции китайского дизайнера из Нью-Йорка Хан Вэн. Шоу называлось "Китай, мы с тобой".

В 2019 году на долю китайских потребителей пришлось около 40 процентов из более чем 280 миллиардов евро, потраченных на предметы роскоши по всему миру.

Сам Китай - чрезвычайно важное направление для мировой индустрии моды, учитывая высокий уровень продаж в этой стране, а также роль китайского производства.

Помня об этом, бренд Gucci в прямом эфире продемонстрировал миланский показ своей осенне-зимней женской коллекции, используя Weibo, одну из крупнейших китайских социальных сетей, в которой зарегистрированы десятки миллионов китайских интернет-пользователей.

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