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Северная Македония

Оппозиция в Северной Македонии обвиняет экс-премьера в злоупотреблении властью

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 Ирина Александрова
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Оппозиция в Северной Македонии обвиняет экс-премьера в злоупотреблении властью
Авторское право
AP
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Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы Скопье - столицы Северной Македонии. Манифестанты выразили недовольство действиями экс-премьер-министра страны Зорона Заева, который как они утверждают, превышал властные полномочия. Демонстранты собрались у здания Верховного суда. Акцию организовала Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство. Марш прошел прошел на фоне подготовки к досрочным парламентским выборам, которые состоятся 12 апреля.

Христиан Мицкоский, лидер оппозиции: "Бывшему премьер-министру Зорану Заеву должны быть предъявлены обвинения. Его необходимо привлечь к ответственности за злоупотребление властью, препятствие правосудию и за то, что он унизил нашу страну".

Начать расследование в отношении экс-главы правительства оппозиция потребовала после того, как к ее представителям попала запись телефонного разговора Заева, где речь якобы шла об оказании влияния на прокуратуру и судебную систему. В Социал-демократическом союзе Македонии - партии Заева отрицают все обвинения. Сам политик признал, что на записи слышен его голос. Однако он настаивает на том, что им не было сказано ничего некорректного.

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