Ничья в Неаполе, разгром в Лондоне

Итальянский "Наполи" и испанская "Барселона" разошлись миром в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая прошла во вторник в Неаполе, завершилась вничью - 1:1. На 30-й минуте отличился бельгийский нападающий хозяев Дрис Мертенс, а после перерыва счет сравнял французский форвард гостей Антуан Гризманн. Ни "Наполи", ни "Барселона" еще не проигрывали в этом сезоне Лиги чемпионов.

Тем временем немецкая "Бавария" на выезде разгромила английский "Челси" со счетом 3:0. Все три гола были забиты после перерыва. Дублем отметился Серж Гнабри, еще один мяч записал в свой актив Роберт Левандовский.

Ответные матчи этих пар - в Барселоне и Мюнхене - будут сыграны 18 марта.