Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник пройдут два матча Лиги чемпионов УЕФА.

На стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, хозяева, итальянский клуб «Наполи», встретятся с футболистами «Барселоны». Обе команды пока не потерпели ни одного поражения в этом сезоне Лиги чемпионов. На счету неаполитанцев три победы и три ничьи, а у барселонцев – четыре победы и две ничьи.

Я хочу, чтобы наша команда проявила упорство, но без напряжения, хочу, чтобы она верила в возможность победы. Я не хочу, чтобы в случае чьей-либо ошибки футболисты начинали жестикулировать, как регулировщики движения: мол, ты – направо, а ты – налево. Я хочу, чтобы на протяжении всего матча ребята помогали друг другу. Дженнаро Гаттузо главный тренер «Наполи»

В Лондоне, на стадионе «Стэмфорд Бридж», футболисты местного клуба «Челси» сыграют с мюнхенской командой «Бавария». Тренировка чемпионов Бундеслиги накануне матча совпала с днём рождения главного тренера команды Ханси Флика. В последний раз «Бавария» играла в Лиге с «Челси» в 2012 г., когда синие впервые стали победителями турнира.

В понедельник хозяева тренировались под дождём и при сильном ветре. В субботу футболисты «Челси» обыграли своих лондонских соперников по Премьер-лиге из «Тоттенхэма» со счётом 2-1, прервав неприятную полосу из двух ничьих и одного поражения.

Оба матча пройдут в 21 час по центральноевропейскому времени, то есть в 23 часа по Москве.