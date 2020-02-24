Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник пройдут два матча Лиги чемпионов УЕФА.
На стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, хозяева, итальянский клуб «Наполи», встретятся с футболистами «Барселоны». Обе команды пока не потерпели ни одного поражения в этом сезоне Лиги чемпионов. На счету неаполитанцев три победы и три ничьи, а у барселонцев – четыре победы и две ничьи.
В Лондоне, на стадионе «Стэмфорд Бридж», футболисты местного клуба «Челси» сыграют с мюнхенской командой «Бавария». Тренировка чемпионов Бундеслиги накануне матча совпала с днём рождения главного тренера команды Ханси Флика. В последний раз «Бавария» играла в Лиге с «Челси» в 2012 г., когда синие впервые стали победителями турнира.
В понедельник хозяева тренировались под дождём и при сильном ветре. В субботу футболисты «Челси» обыграли своих лондонских соперников по Премьер-лиге из «Тоттенхэма» со счётом 2-1, прервав неприятную полосу из двух ничьих и одного поражения.
Оба матча пройдут в 21 час по центральноевропейскому времени, то есть в 23 часа по Москве.