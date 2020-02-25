Противостояние Афин и островов

В Греции на островах Лесбос и Хиос не прекращаются беспорядки — местные жители выступают против строительства новых закрытых центров для содержания мигрантов. Участники митингов обещают заблокировать доступ к территориям, на которых власти планируют разместить центры.

Беспорядки начались накануне, когда к местам будущих стройплощадок на паромах в сопровождении полицейского спецназа начали доставлять технику.

В демонстрациях принимают участие и представители местного правительства. Собравшихся пытается разогнать полиция. На острове Хиос из-за слезоточивого газа пострадали мэр Хиоса Стаматис Кармантзис и местный священник, президент Ассоциации духовенства Хиоса. Они были доставлены в больницу для оказания первой помощи.

Священник Георгий Константину говорит: "Мы надеялись, что правительство Греции с уважением отнесется к жителям островов, к их проблемам, к тем усилиям, которые они ежедневно предпринимают. Но вместо этого власти поступают с нами самим жестоким образом".

Решение Афин о реквизиции земель с целью строительства центров касается пяти островов в Эгейском море.

Официальный представитель правительства Стелиос Петсас заявил:

"Власти решительно настроены на реализацию этого плана. Он разработан в интересах нашей страны и, самое главное, в интересах жителей островов. Особенно сейчас, когда возникают новые угрозы здоровью населения, такие как коронавирус, и нужно решать проблемы быстро в рамках закрытых центров, а не улице в стихийных лагерях, ситуация в которых может усугубиться в любой момент. Мы призываем местные власти и жителей довериться нам".

Но губернатор Северных Эгейских островов Костас Муцурис настаивает на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.